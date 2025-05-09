4.8 دنانير زيادة التضخم المتوقعة لمتقاعدي الضمان

وطنا اليوم:رجح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن تكون قيمة زيادة التضخم المنتظرة لمتقاعدي الضمان 4.8 دنانير.

وقال في إدراج على فيسبوك، إن المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي نصت على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.

وأضاف أن الزيادة ستكون بحدود خمسة دنانير، وعلى الأرجح أنها ستكون بنفس قيمة زيادة العام الماضي التي بلغت (4.8 ) دنانير، ذلك أن نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2024 كانت (1.56%) كما أن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بحدود (1.6%)، مما ستُحسـب معه الزيادة بناءً على نسبة (1.56%) بحيث يتم احتساب كلفتها الإجمالية ومن ثم توزيعها بالتساوي على أصحاب الرواتب المستحقين كقيمة واحدة بصرف النظر عن مقدار راتب التقاعد لأي متقاعد.

وأشار إلى أن الزيادة التي ستعلن عنها مؤسسة الضمان بشكل رسمي خلال أيام ستبلغ وفقاً لأدقّ التوقعات 4.8 دنانير، وما لم تتغير آلية احتساب الزيادة في قانون الضمان ستبقى قيمتها متقاربة من عام إلى عام.