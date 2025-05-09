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فاجعة بمدينة فاس المغربية بعد إنهيار مبنى من 4 طوابق

9 ثواني ago
فاجعة بمدينة فاس المغربية بعد إنهيار مبنى من 4 طوابق

وطنا اليوم:اهتزت مدينة فاس المغربية، ليل الخميس الجمعة، على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في حي الحسني، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وقالت مديرية الصحة بفاس، إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم طفل، وذلك في حصيلة أولية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد الوفيات قد ارتفع إلى 8 أشخاص.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية، وعناصر الدفاع المدني، تواصل بذل جهود مكثفة للبحث عن الناجين وانتشال الضحايا من تحت الركام.
و تواصل فرق الإنقاذ، بما في ذلك الشرطة والوقاية المدنية والمتطوعين المحليين، البحث عن ناجين قد يكونوا محاصرين تحت الأنقاض.
ووقع الانهيار أثناء نوم السكان، مما تسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة.
و هرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث فور إخطارها، حيث تم تطويق المنطقة واستنفار فرق الإنقاذ والوقاية المدنية للتعامل مع الكارثة.
وطالبت السلطات كإجراء احترازي، بالإخلاء الفوري الكامل للمباني الملاصقة للمبنى المنهار، لما يكون قد أصابها من أضرار بعد سقوط العمارة السكنية.


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