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بلدية بني عبيد تخصص صناديق شكاوى واقتراحات للمواطنين

دقيقتان ago
بلدية بني عبيد تخصص صناديق شكاوى واقتراحات للمواطنين

وطنا اليوم:وضعت بلدية بني عبيد عدد من صناديق خصصت للشكاوى والاقتراحات في مبناها الرئيسي والمناطق التابعة لها بهدف تحسين وتطوير الخدمة المقدمة .
وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنين وبلدية بني عبيد، وحرصاً من البلدية على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع لملاحظاتهم بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي.
وأشار إلى وضع صناديق للشكاوي والاقتراحات في عدة مواقع داخل مبنى البلدية و في المناطق التابعة للبلدية ايدون ،الحصن ،الصريح ،كتم والنعيمة مما يتيح للمواطنين الفرصة لتقديم أي شكوى أو ملاحظة بسهولة ويسر.
وأوضح انه بإمكان للمواطنين التواصل مع البلدية من خلال ارسال الملاحظات الصوتية والصور عبر الواتس آب على الرقم 0778505111 بالإضافة إلى رقم الفاكس المخصص 02/7020808


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