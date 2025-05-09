درجات الحرارة تلامس الـ40 في الأغوار والبحر الميت والعقبة الجمعة

وطنا اليوم:يشهد الأردن، الجمعة، ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة، لتسجّل مستويات أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية، وفق تقرير صادر عن إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء السبت على نفس الوتيرة، إذ تستمر حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

أما الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، مع بقاء الأجواء حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وتتواصل الأجواء المعتدلة الاثنين، مع انخفاض إضافي طفيف على درجات الحرارة، وتبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الجمعة

شرق عمان: 34 – 19

غرب عمان: 32 – 17

المرتفعات الشمالية: 30 – 16

مرتفعات الشراة: 31 – 14

البادية: 37 – 17

السهول: 34 – 18

الأغوار الشمالية: 40 – 19

الأغوار الجنوبية: 39 – 22

البحر الميت: 39 – 21

خليج العقبة: 40 – 22