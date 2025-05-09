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الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس

9 ثواني ago
الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بممثلي مؤسسات حكومية ورؤساء وممثلي شركات من ولاية تكساس الأمريكية، لبحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية.
وضم اللقاء شركات عاملة في قطاعات الطاقة، والدفاع والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستثمارات العقارية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، وصناعات المستقبل مثل أشباه الموصلات.
وتبرز الأهمية الاقتصادية لولاية تكساس بكونها ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي قيمته 7ر2 تريليون دولار، وهي رائدة في العديد من الصناعات، وفي مجال التصدير.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، حرص الأردن على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والبناء على الأولويات الاقتصادية المشتركة.
وتحدث جلالته عن النمو الذي يشهده الاقتصاد الأردني، لافتا إلى المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتركيز الاستثمار في القطاعات عالية القيمة، كالهيدروجين الأخضر، والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن الطبيعية، والخدمات الرقمية والابتكار.
وأشار جلالة الملك إلى مميزات الأردن كوجهة استثمارية، من حيث التشريعات الداعمة، والأيدي العاملة الماهرة، وانخفاض كلف التصنيع، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح وصول المنتجات إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأضاف جلالته أن السياسات المالية الحصيفة، والبنية التحتية المتطورة في المملكة تعززان من تنافسية الاقتصاد والقدرة على بناء شراكات فاعلة، مشيرا إلى التطور في أعمال شركات عالمية عاملة في مجال التكنولوجيا بالأردن.
ونوه جلالة الملك إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في البنية التحتية لعدد من المشاريع الكبرى، ومشاريع صحية وسياحية وتعليمية.
وضم اللقاء ممثلين عن شركات شيفرون فيليبس كيميكال، وإيكو باور كريبتو، وسيرّس لوجيك، وإكسيلا تكنولوجيز، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وتكساس فينتشر ألاينس، وآربيسوفت، وهيلوود، وبيج سكاي ميديكال، وهايليو، وبيل فلايت، وسارونك تكنولوجيز، وويتلي كونسلتنغ، ورايثيون تكنولوجيز.
وأبدى مدراء شركات من الحضور اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار في المملكة بقطاعات واعدة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ووزيرة الخارجية لولاية تكساس جين نيلسون.
وقبيل اللقاء، عقد جلالة الملك اجتماعا مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن وولاية تكساس.


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