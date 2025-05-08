خرائط غوغل تعتمد تسمية الخليج العربي بدلاً من الفارسي

وطنا اليوم:اعتمد تطبيق خرائط غوغل الشهير تسمية الخليج العربي لمستخدميه في منطقة الشرق الأوسط بدلاً من الخليج الفارسي، إذ بات التطبيق يتيح ظهور اسم “الخليج العربي” عند البحث عن المنطقة في التطبيق ذاته.

خطوة إعادة تسمية التطبيق للمنطقة تتزامن مع الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة المنطقة، الأسبوع المقبل.

في حين كشف مسؤولون أميركيون لـ”أسوشيتد برس” أن ترامب يعتزم تغيير اسم الخليج الفارسي إلى الخليج العربي أو خليج العرب بدلاً من الفارسي داخل الولايات المتحدة، في إطار أعمال زيارته المقبلة للرياض، في حين وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خطط ترامب التي يعتزم تنفيذها بشأن المسمى بأنها خطوة تحمل “دوافع سياسية وعدائية”.

ووفقاً للوكالة ذاتها فإن خرائط غوغل في أميركا باتت أيضاً تعتمد الخليج العربي عند البحث عن المنطقة بدلاً من الفارسي، أما خرائط آبل فتشير إلى الخليج العربي، وفي وقت سابق، هددت إيران، تحديداً في 2012، بمقاضاة شركة غوغل بسبب عدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها.