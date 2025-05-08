بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الصحة تتخذ إجراءات احترازية بشأن عيون المياه في عنجرة

دقيقتان ago
الصحة تتخذ إجراءات احترازية بشأن عيون المياه في عنجرة

وطنا اليوم:كشف مصدر طبي، مساء اليوم، ان كوادر الدفاع المدني نقلت العشرات من أهالي محافظة عجلون ومنطقة عنجرة إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بالتسمم نتيجة جرثومة “إي كولاي”.
وقال المصدر، ان المستشفيات استقبلت العشرات من المصابين واجرت الفحوصات اللازمة، مشيرا الى انه لم يتم حصر اعداد المصابين.
وتابع المصدر، ان الاصابات سجلت منذ عدة ايام وسببها جرثومة إي كولاي، جراء استخدام الأهالي عيون المياه المتواجدة في منطقة عنجرة، وتنكات المياه الزرقاء.
الى ذلك نفى أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول، وجود إصابات بجرثومة في محافظة عجلون بسبب استخدام عيون مياه.
وقال الشبول ، إنّ المحافظة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، اتخذتا اجراءً احترازيًا بعلم مديرية الصحة بإغلاق عيون المياه في منطقة عنجرة.
وبين أنّ الإجراء جاء لأنّ مياه العيون غير صالحة للشرب خاصة مع بدايات فصل الصيف وشح المياه، وخوفًا من استخدامها من قبل الأهالي، مؤكدًا عدم وجود إصابات بتسمم جماعي او جرثومة كما نشر.
وشدد على ضرورة عدم اللجوء إلى صهاريج تنقل مياه لونها أزرق إلى المنازل، مهيبًا بضرورة الحفاظ على صحة المواطن واستخدام الصهاريج المرخصة والمضمونة، واتخاذ الإجراءات السليمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

19:56

العين الساهرة تمنع أكثر من 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات

19:28

أجراس كاتدرائية القديس بطرس تقرع احتفالا بانتخاب بابا جديد

19:23

نتنياهو: نعمل مع الأمريكان لنقل حماس من غزة إلى دولة ثالثة

19:16

جامعة البترا تطلق ملتقى المكتبة احتفالاً بعيد الاستقلال واليوم العالمي للكتاب

19:15

وصفي البطاينة مديرًا للمركز الثقافي الملكي

19:09

الأردن يوقع على إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو

19:06

وزير الشؤون السياسية: الشباب شركاء في صنع القرار ورسم المستقبل

19:04

أسطول متجدد ووجهات موسعة.. الملكية الأردنية تعزز حضورها الإقليمي والعالمي

17:47

الحنيفات يفتتح مصنع لتجهيز البطاطا في الموقر الصناعية

16:55

مجمع اللغة العربية الأردني يعلن “فصحى FM” اسماً لإذاعته

16:52

ستاد القويسمة يستضيف مباراة فلسطين وسلطنة عمان بتصفيات كأس العالم

وفيات
وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)وفيات الثلاثاء 6-5-2025وفيات الاثنين 5-5-2025