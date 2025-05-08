الصحة تتخذ إجراءات احترازية بشأن عيون المياه في عنجرة

وطنا اليوم:كشف مصدر طبي، مساء اليوم، ان كوادر الدفاع المدني نقلت العشرات من أهالي محافظة عجلون ومنطقة عنجرة إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بالتسمم نتيجة جرثومة “إي كولاي”.

وقال المصدر، ان المستشفيات استقبلت العشرات من المصابين واجرت الفحوصات اللازمة، مشيرا الى انه لم يتم حصر اعداد المصابين.

وتابع المصدر، ان الاصابات سجلت منذ عدة ايام وسببها جرثومة إي كولاي، جراء استخدام الأهالي عيون المياه المتواجدة في منطقة عنجرة، وتنكات المياه الزرقاء.

الى ذلك نفى أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول، وجود إصابات بجرثومة في محافظة عجلون بسبب استخدام عيون مياه.

وقال الشبول ، إنّ المحافظة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، اتخذتا اجراءً احترازيًا بعلم مديرية الصحة بإغلاق عيون المياه في منطقة عنجرة.

وبين أنّ الإجراء جاء لأنّ مياه العيون غير صالحة للشرب خاصة مع بدايات فصل الصيف وشح المياه، وخوفًا من استخدامها من قبل الأهالي، مؤكدًا عدم وجود إصابات بتسمم جماعي او جرثومة كما نشر.

وشدد على ضرورة عدم اللجوء إلى صهاريج تنقل مياه لونها أزرق إلى المنازل، مهيبًا بضرورة الحفاظ على صحة المواطن واستخدام الصهاريج المرخصة والمضمونة، واتخاذ الإجراءات السليمة.