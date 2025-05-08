وزير الشؤون السياسية: الشباب شركاء في صنع القرار ورسم المستقبل

وطنا اليوم:أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات عن إطلاق مشروع وطني يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية.

ويستهدف المشروع، الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الشباب، شباب المملكة في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا في جميع المحافظات، من خلال تنظيم أكثر من 30 جلسة تدريبية في المراكز الشبابية المنتشرة في أنحاء الأردن.

وأشار الوزير العودات الخميس، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول المملكة المئوية الثانية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في صنع القرار ورسم ملامح الحاضر والمستقبل.

وأكد أن الشباب، الذين يشكلون أكثر من 60% من المجتمع الأردني، يمثلون العمود الفقري لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على أهمية توفير بيئة محفزة لهم للمشاركة في العمل الحزبي والسياسي.

وأوضح العودات أن قانون الأحزاب الجديد يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص 20% من أعضائها المؤسسين من الشباب، إلى جانب تمكين المرأة، كما خفّض قانون الانتخاب سن الترشح إلى 25 عامًا، مما يعكس التزام الدولة بإشراك الشباب في العملية السياسية.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الوعي الوطني بين الشباب لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، والتصدي للشائعات التي تهدد النسيج الاجتماعي، مع التأكيد على دور الأردن المشرف في دعم القضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وختم الوزير بالدعوة إلى حوار وطني مستمر لتعزيز التماسك الوطني واللحمة بين الشعب وقيادته، مشيدًا بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والذي يعكس الانتماء للأمة العربية والإسلامية والدفاع عن القضايا العادلة.