حدث أمني ضخم بغزة ضد جيش الاحتلال وسط تعتيم أمني كبير

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام ومواقع إسرائيلية، مساء الأربعاء، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة، جراء انفجار أدى لانهيار مبنى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط تعتيم إعلامي وفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرًا على تداول تفاصيل الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة استهدفت وحدة تابعة للواء “غولاني” الإسرائيلي، ما تسبب بانهيار المبنى الذي كانوا يتحصنون بداخله.

وذكرت تقارير أن عددًا من الجنود لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، مع وجود إصابات حرجة في صفوفهم، في حين تحدث شهود عيان عن سقوط عدد من القتلى.

وتواجه قوات الاحتلال صعوبات في إخلاء القتلى والمصابين من موقع الحدث الأمني في رفح،بسبب شدة المعارك. ووصلت أربع مروحيات إلى المكان وسط اشتباكات عنيفة،فيما تقوم مروحيات أخرى بعمليات تمشيط ناري لتأمين عملية الإخلاء