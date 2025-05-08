تحسينات مرورية على تقاطع شارع الملك فيصل مع شارعي دجلة وحكمت المصري

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، وبالتعاون مع إدارة السير، عن تنفيذ تحسينات مرورية جديدة على محور شارع الملك فيصل بن عبد العزيز، وعلى الإشارة الضوئية الواقعة على تقاطع شارع الملك فيصل بن عبد العزيز مع شارعي دجلة وحكمت المصري، بهدف تخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة

وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس شادي الروابدة، أنه سيتم تحويل حركة السير على شارع دجلة ليُصبح باتجاه واحد (دخول فقط)، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة لضبط الحركة المرورية عند التقاطع الذي يشهد كثافة مرورية عالية خلال ساعات الذروة. علما بأنه تم تأمين بديل للحركة الممنوعة بسلوك شارع الكوفة ثم الخروج من شارع حمزة اللبدي الى شارع الملك فيصل بن عبد العزيز.

ويأتي هذا الحل بهدف توفير الوقت، واستيعاب الكثافة المرورية الكبيرة المتدفقة على كل من شارع الملك فيصل بن عبد العزيز وشارع حكمت المصري، ما يساهم في تعزيز الانسيابية وتخفيف الضغط على المحاور المحيطة.

وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، ستقوم أمانة عمّان الكبرى بتعزيز الشوارع المحيطة بشواخص إرشادية واضحة تبين مسار التحويل بشكل دقيق، بما يضمن إرشاد السائقين وتوجيههم بشكل فعّال إلى جانب تواجد كوادر إدارة السير ميدانيًا لتنظيم الحركة والتعامل مع أية مستجدات على الفور.