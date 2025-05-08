الخرابشة : الأردن يستورد 76% من احتياجاته للطاقة

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن تعزيز استغلال الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد الخرابشة خلال رعايته في الجامعة الالمانية الاردنية اليوم مؤتمر “حلول الطاقة المبتكرة” الذي ينظمه نادي مهندسي الطاقة في الجامعة بمشاركة متخصصين في مجال الطاقة من 16 جامعة اردنية ضرورة توفير مصادر تمويل للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تقليل تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة من خلال تكثيف البحث والتطوير وتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن المنطقة العربية، بطبيعتها الصحراوية، تمتلك إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة، ما يؤهلها لتكون رائدة عالمياً عبر الاستغلال الأمثل لهذه المصادر، لافتا الى أن الطاقة تمثل قضية حيوية تؤثر مباشرة على التنمية المستدامة في الأردن، خاصة مع افتقار المملكة لمصادر طاقة تجارية محلية كافية، حيث تستورد 76% من احتياجاتها، ما يكلف الموازنة 8% من الناتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأضاف، أن نجاح التحول الطاقي يعتمد على الابتكار في الطاقات المتجددة وتطوير بدائل الطاقة الأحفورية لأهمية دور الطاقة الشمسية في تحقيق هذا التحول، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تعطي الأولوية للطاقة المتجددة والبديلة من خلال خارطة طريق واضحة.

وأكد الخرابشة سعي الحكومة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء، مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة، مع إجراء دراسات لتطبيق تقنيات حديثة مثل النقل الكهربائي، الشبكات الذكية، تخزين الكهرباء، والهيدروجين الأخضر.

من جهته قال نائب رئيس الجامعة الالمانية الاردنية للتميز الاكاديمي الدكتور اياس الخضر، أن المؤتمر جاء في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في قطاع الطاقة، مشيرا الى أن التحديات التي توجه العالم من تغير مناخي وتطورات تكنولوجية تستجوب ايجاد حلول علمية قابلة للتطبيق في الاردن والمنطقة.

وأضاف، أن المؤتمر لا يمثل فقط منصة لتبادل المعرفة والخبرة بين المتخصصين والمهتمين، بل هو دليل حي على ما يمكن أن ينجزه الشباب عندما يمنحون المساحة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين والخبراء في مجال كفاءة الطاقة ومستقبل الطاقة المستدامة في الاردن من خلال ورش عمل تفاعلية وتشكيل لجان طلابية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشبكات الذكية وانظمة التدفئة والتكييف والنقل المستدام ومناقشة التحديات وطرح حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.