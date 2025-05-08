الجامعة الهاشمية تنظم فعالية صحية توعوية في طب الأسنان

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة/ دائرة الهيئات الطلابية والأنشطة الحزبية بالتعاون مع كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية ومبادرة تجمع طلبة طب الأسنان في الجامعات الأردنية فعالية طبية توعوية لطلبة الجامعة الهاشمية.

وقال الأستاذ الدكتور زياد الدويري عميد كلية طب الاسنان الذي افتتح الفعالية ان هذا النشاط والذي تضمن عدة زوايا تعليمية أُعدّت بعناية لتغطي تخصصات متنوعة في طب الأسنان يهدف الى زيادة الوعي و تقديم معلومات طبية حول اهمية العناية بصحة الفم والأسنان إضافة الى تعريف طلبة الجامعة بتخصصات طب الأسنان المختلفة، وذلك في جو علمي تفاعلي يعكس روح التعاون والحرص على إثراء الوعي الأكاديمي لدى الطلبة.

وأكد الدكتور الدويري على دعمه لمثل هذه الفعاليات الهادفة، التي تصب في مصلحة الطلبة، وتسهم في توجيههم المهني والأكاديمي بالصورة الصحيحة واطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التعليم والتدريب السريري.

كما بيٌن عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور باسل مشاقبه ضرورة عقد مثل هذه الفعاليات العلمية، التي تُعنى بتعريف الطلبة بتخصصاتهم، وأهميتها، وأحدث التوجهات العالمية في مجال التخصص، لينعكس بشكل إيجابي على صقل معرفة الطلبة وتنمية مهاراتهم، التي تؤهلهم لسوق العمل في المستقبل.