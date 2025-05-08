وزارة التربية تكشف الغايات والاهداف من قرار تأنيث التدريس في المدارس الحكومية

وطنا اليوم:نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس توضيحا كاملا للغايات والاهداف من قرار تأنيث التدريس في المدارس الحكومية حتى السادس.

وكانت وزارة التربية قد قررت في وقت سابق أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس، جاء بهدف تحسين التحصيل الدراسي للأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الدراسات الحديثة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في اتجاهات الطلبة بنسبة 73.5بالمئة عند تدريس الصفوف الأولى بواسطة معلمات، مقارنةً بغيرها من الأساليب.

وأضافت أن وجود المعلمات في الهيئة التدريسية للصفوف الأولى يوفر بيئة تعليمية أكثر أمانًا ودعمًا نفسيًا للطلبة، مشيرة إلى أن الحنان والعطف الذي تتميز به المعلمات يسهم في توسيع مساحة الأمان وحب التعلم والانتماء للمكان، خصوصًا في المرحلة الأساسية الأولى.

وبيّنت الوزارة أن القرار سيشمل 123 مدرسة من مختلف مدارس المملكة، مشيرة إلى أن تأنيث المدارس سيتم بالاستعانة برصيد المعلمات الحالي. كما أكدت أنها ستقوم بتعيين معلمات جدد إذا دعت الحاجة، مع بدء تطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستفادة من المعلمين الذكور عبر إسناد وظائف إدارية ومساندة لهم في المدارس والمديريات.

وفي كتاب رسمي وجهه الوزير إلى مدير التربية والتعليم، تم الإيعاز بنقل الكوادر التعليمية والإدارية حسب الحاجة، وتعويض النقص الحاصل في المدارس، وإدراج التعديلات ضمن بطاقة التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 2025–2026.

وتاليا شرح مفصل لقرار الوزارة: