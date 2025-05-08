عمان الأهلية تُشارك وتُساهم برعاية المؤتمر 11 لصحة السمع والتوازن 2025

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية مؤخراً وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للسمع والتوازن وجامعة لوبيك الألمانية، في تنظيم فعاليات “المؤتمر الحادي عشر لصحة السمع والتوازن 2025″، والذي أقيم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين . ومثّل الجامعة في المؤتمر نيابةً عن الأستاذ الدكتور ساري حمدان / رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور احمد حمدان ، حيث ألقى كلمة الجامعة مؤكداً استمرار دعم الجامعة لهذا المؤتمر للسنة الحادية عشرة على التوالي.

ونقل الدكتور حمدان تحيات د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وتمنياتهما للمؤتمر بالنجاح وترحيبهما بضيوف الموتمر من مختلف الدول العربية والصديقة.

مشيراً إلى الدور الريادي للجامعة في استحداث تخصص السمع والنطق الذي انطلق منذ عام 2002 ، وشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الطويلة ، كما تم استحداث برنامج الماجستير في علوم السمع بالإضافة الى برنامج الماجستير في علوم النطق واضطرابات التواصل وهما اول تخصصين على مستوى الدول العربية .

كما سلّط الضوء على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة من خلال “مركز السمع والنطق” الذي تم افتتاحه بالعام 2005 والذي قدّم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية (لأكثر من 30 ألف مراجع من المجتمع المحلي والمقيمين واللاجئين وخصوصا الاطفال ) تشمل تقييم علاج النطق واللغة، وفحص اضطرابات السمع والتوازن، وتركيب السماعات مجانًا، خاصة للأطفال غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج.

هذا .. وضمن المشاركات الفاعلة للجامعة في فعاليات وجلسات المؤتمر، قدّم الدكتور فادي السويطي، رئيس قسم السمع والنطق وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر، ورشة عمل بعنوان “فحص البلع الإشعاعي”، كما قدم رئيس قسم السمع والتوازن الدكتور محمد المصري/ الأمين العام لأكاديمية السمع والتوازن (والذي كان له دورٌ بارزٌ في تنظيم المؤتمر) ورقة عمل بعنوان “تأهيل التوازن في علاج الدوخة الناتجة عن ارتجاج الأذن الداخلية”،.

وشارك الدكتور زيدان الخمايسة من قسم السمع والنطق بورشة متخصصة حول “أساليب استرجاع الصوت بعد استئصال الحنجرة”، كما قدّمت المدرسة ليلى قنواتي رئيس قسم معالجة النطق واللغة والمدرسة راما الأسير ورقة عمل تم نشرها بمجلة مرموقة بعنوان “مستوى الوعي بصحة الأذن وضعف السمع في الأردن”.

أيضاً شهد المؤتمر مشاركة لافتة من طلبة البكالوريوس والماجستير في قسم السمع والنطق، حيث عُرضت بوسترات علمية متميزة من طالبات برنامج الماجستير في علم السمع، وقدمت طالبتان من برنامج الماجستير في علوم الاضطرابات والتواصل ورقة عمل بحثية بعنوان “الترابط الضمني في ممارسة معالجة اللغة والنطق”.

وقد شكل المؤتمر منصة علمية فاعلة لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات السمع، والتوازن، والنطق، واللغة، واضطرابات البلع، والأنف والأذن والحنجرة، مع التركيز على أحدث الأبحاث العلمية، حيث شاركت ٣٨ دولة عربية واجنبية من الولايات المتحدة واوروبا واسيا وتم مناقشة 198 ورقة بحث ، واقيمت 14 ورشة عمل متخصصة على مدى الأيام الأربعة للمؤتمر.

واستلم الدرع التكريمي من المؤتمر للجامعة الاستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية نيابة عن رئيس الجامعة .

وقد جسّدت جامعة عمان الأهلية من خلال مشاركتها النشطة في المؤتمر أنموذجًا رائدًا في دعم المبادرات العلمية، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع العلمي والمهني، بما يسهم في تحقيق رؤى التقدم والتطور في مختلف القطاعات.