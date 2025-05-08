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إتاحة أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة ابتداء من اليوم

6 ساعات ago
إتاحة أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة ابتداء من اليوم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، الخميس، طلبة الصف الثاني عشر المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر رابط إلكتروني، وذلك ابتداء من مساء اليوم الخميس.
وأوضحت أنه بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى المباحث التي قاموا بتسجيلها، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني المخصص.
ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.
وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل، الموافق 12 أيار الحالي.


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