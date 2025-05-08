أبو علي: توجيه اشعارات تبليغ للمخالفين لنظام الفوترة

وطنا اليوم:قرر الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الموافقة على توجيه اشعارات تبليغ للأشخاص المخالفين لأحكام نظام الفوترة الوطني الالكتروني استنادا لأحكام المادة 21/ج من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته

وستقوم فرق من مدققي الدائرة بتسليم اشعارات للمكلفين الذين خالفوا نظام الفوترة الوطني الالكتروني ولم يلتزموا بالتسجيل في النظام وإصدار الفواتير من خلاله تبلغهم فيها بمخالفتهم لنظام الفوترة الوطني الالكتروني استنادا لأحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

وستقوم الدائرة بعد تسليم هذه الاشعارات باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها نتيجة عدم التسجيل والانضمام لنظام الفوترة الوطني وإصدار الفواتير والالتزام بأحكام النظام.