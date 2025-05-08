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المقررة الاممية ألبانيز: الصمت الدولي شراكة في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

8 مايو 2025
المقررة الاممية ألبانيز: الصمت الدولي شراكة في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

وطنا اليوم -أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الوضع في فلسطين “رهيب”، مشيرة إلى أن قتل الفلسطينيين يتم عبر وسائل متعددة، من القصف والتجويع إلى الحرمان من الدواء والعلاج، في إطار ممارسات قمع ممنهجة تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

 

وخلال مائدة مستديرة بعنوان “غزة تكشف عجز النظام الدولي متعدد الأطراف”، عُقدت امس في مقر منظمة العفو الدولية بالعاصمة التونسية، شددت ألبانيز على أن الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا، مؤكدة أن الجميع مسؤول أمام القانون الدولي، بما في ذلك الدول التي تسهم في تصنيع الأسلحة المستخدمة في هذه المجازر، مطالبة بمحاكمة الجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الضالعين في الانتهاكات.

 

وتناولت الجلسة تقديم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، والذي يوثق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، مع تركيز خاص على ما يجري في الأراضي الفلسطينية.


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