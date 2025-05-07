وزير الشباب يتفقد عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة إربد

وطنا اليوم _تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات اليوم الأربعاء عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة إربد، خلال زيارة ميدانية أجراها الشديفات ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للوقوف على جاهزية المنشآت والمرافق وسير العمل بها.

حيث تفقد الشديفات مجمع كفريوبا الرياضي، مطلعا على واقع البنية التحتية ومرافق المجمع والذي يضم ملعبا خماسيا وصالة رياضية متعددة الأغراض.

وواصل الشديفات جولته إلى مجمع ناجي باشا العزام الرياضي في لواء الوسطية، حيث تفقد مرافق المجمع وتقدم سير العمل في مشروع بناء مركز شباب وشابات الوسطية، الذي تبلغ مساحته 1300 متر مربع، مؤكدا على ضرورة العمل وفق الخطة الزمنية المحددة ليكون جاهزاً لاستقبال الشباب والشابات وتنفيذ أنشطتهم وفعالياتهم الشهر المقبل.

كما تفقد الشديفات سير العمل والبرامج التي ينفذها مركز شباب وشابات غرب إربد، وجال في مرافق المركز الذي يضم قاعات التدريب، قاعة الحاسوب، وقاعة الأنشطة الثقافية.

وأكد الشديفات خلال الجولة، على أهمية تهيئة مساحات شبابية من شأنها استثمار طاقات الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال البرامج الشبابية والمرافق والخدمات التي تقدمها، مبينا خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية ضمن محاورها الثلاثة المتعلقة بتطوير البرامج الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب وتهيئة البنى التحتية.