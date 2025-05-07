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أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية يرفعون وثيقة تأييد ودعم للملك

7 مايو 2025
أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية يرفعون وثيقة تأييد ودعم للملك

وطنا اليوم_عمان- 7 أيار 2025-* رفع أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك عبدالله الثاني، تعكس التفافهم حول قيادة جلالته وجهوده المستمرة في نصرة القضايا الوطنية والقومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان ا الملكي الهاشمي، الدكتور ياسر المقابلة والدكتور عمر المقابلة، الوثيقة، التي انبثقت عن المرهجان الحاشد، الذي نظمته عشيرة المقابلة، مؤخرا، بمشاركة واسعة من أبناء العشائر في سما الروسان الكنانية، تأكيداً على الولاء والتأييد للقيادة الهاشمية.

وأعربت الوثيقة عن تأييد العشائر الكامل لمواقف جلالة الملك المشرفة، والتأكيد على الوقوف خلف جلالة الملك في جميع خطواته التي تهدف إلى تعزيز مصلحة الوطن والمواطن، وكذلك دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية.

كما عبرت الوثيقة عن اعتزاز العشائر بمواقف جلالته الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، مؤكدين أنهم سيكونون دوماً السند والظهير لجلالته، ومستعدين لتقديم الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن وقيادته.

من جهته، ثمّن العيسوي هذه المبادرة التي تعكس عمق الولاء والانتماء للأردن والقيادة الهاشمية، مشيراً إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيظل دائماً، كما يريده جلالة الملك، بيتاً جامعاً لكل الأردنيين.


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