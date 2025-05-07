عاجل | اختفاء طفلين في عمان وعائلتاهما تناشدان المساعدة

وطنا اليوم _محمد ملكاوي _عمّان – ناشدت عائلتا الطفلين فهد محمد زياد ووائل حسن إبراهيم، البالغ من العمر 13 عامًا، المواطنين وأهالي منطقتي الجوفة والتاج في العاصمة عمان، بالمساعدة في العثور عليهما، بعد اختفائهما منذ صباح يوم الاثنين الماضي.

وبحسب العائلتين، فقد غادر الطفلان منزليهما عند الساعة الثامنة صباحًا متجهين إلى المدرسة، ولم يعودا منذ ذلك الحين، ما أثار حالة من القلق لدى ذويهما.

ودعت العائلتان كل من يمتلك أي معلومات حول مكان وجودهما، أو شاهدهما في أي موقع، إلى التواصل فورًا عبر الرقم 0786555616 أو الاتصال بأقرب مركز أمني.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تناشد العائلتان أهل الخير والنخوة بالمساعدة وتقديم أي معلومة قد تسهم في عودة الطفلين سالمين إلى حضني أسرتيهما، معربين عن أملهم في العثور عليهما بأقرب وقت ممكن.