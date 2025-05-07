وكالة فيتش تبقي تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل عند “BB-“

وطنا اليوم:أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير الوكالة الصادر الأربعاء، يدعم تصنيف الأردن سجلٌّ من استقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل مرن مرتبط بسيولة القطاع المصرفي، وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. وتُقيَّد التصنيفات الائتمانية بارتفاع الدين الحكومي، واعتدال النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، وعجز الحساب الجاري وصافي الدين الخارجي، وهي مقاييس أعلى من نظرائها في التصنيف.

ومع مخاطر جيوسياسية مرتفعة، يحافظ الأردن على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة. وتوقعت الوكالة استمرار هذا الدعم، على الرغم من مراجعة الولايات المتحدة لالتزاماتها الخارجية، نظرًا للدور المستقر الذي يلعبه الأردن في المنطقة.

وتشير وكالة فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي رغم الصدمات الكبيرة، إلا أن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.

وبينت الوكالة أن الحكومة الأردنية تحافظ على التزامها بتطوير أجندة الإصلاح المكونة من ثلاثة ركائز (الاقتصادية، والإدارية العامة، والسياسية) على الرغم من التحديات الخارجية، وتتوقع فيتش أن تظل وتيرة تقدم الإصلاح متأثرة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة المصالح الخاصة، وقيود القدرات المؤسسية.

رابط التقرير كاملا:

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-jordan-at-bb-outlook-stable-07-05-2025