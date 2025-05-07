بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الأشغال يوجه بدعم عاجل لمعالجة أضرار السيول في بلدة العراق بالكرك

7 ثواني ago
وزير الأشغال يوجه بدعم عاجل لمعالجة أضرار السيول في بلدة العراق بالكرك

وطنا اليوم:وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مدير أشغال محافظة الكرك وكوادر الوزارة، بتقديم جميع الخدمات والمساعدات اللازمة للتعامل مع الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدة العراق في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.
وأوضح أبو السمن، خلال زيارة ميدانية للبلدة، أن المنطقة رغم وقوعها ضمن اختصاص بلدية مؤتة والمزار وخارج نطاق عمل وزارة الأشغال، إلا أن المصلحة العامة وخدمة المواطنين تتصدر الأولويات، ما يستوجب تدخلا سريعا لمعالجة الأضرار.
وأكد أهمية التنسيق بين كوادر الوزارة والبلدية ومجلس الخدمات المشتركة لصيانة الطرق المتضررة، وإعادة تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، داعيا إلى إعداد دراسة هندسية شاملة للمناطق المتأثرة بهدف تنفيذ حلول فنية عاجلة تمنع تكرار ما حدث مستقبلا.
والتقى أبو السمن عددا من أهالي البلدة واستمع منهم لمشاهداتهم حول ما حدث وأبرز أقتراحاتهم واحتياجاتهم للتعامل مع آثار السيول، مؤكدا اهتمام وزارة الأشغال بتقديم كل أشكال الدعم.
وكانت بلدة العراق تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى انجرافات وانهيارات طالت الطرق الداخلية والزراعية إلى جانب تضرر العبارات والمزارع، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة في البنية التحتية.
وفي سياق منفصل، تفقد أبو السمن سير العمل في مشروع إنشاء طريق يربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك، والذي تنفذه الوزارة لصالح وزارة الإدارة المحلية.
واطلع خلال جولته على مستوى الإنجاز في المشروع، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، موعزا بتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لضمان استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يخفف من آثار الأعمال الإنشائية على أصحاب المحال والمجمعات التجارية في المنطقة.
كما بحث أبو السمن مع محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، الجهود المبذولة للتعامل مع معيقات مشروع طريق ربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك، حيث أكد أبو السمن ضرورة التنسيق مع الجهات كافة ومقدمي الخدمة لإزالة العوائق وضمان سير العمل في المشروع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:26

الأمن العام يدعو المقيمين والزوار إلى تصويب أوضاع إقاماتهم تجنبا للغرامات

19:19

علياء الحيصة تهنيء صديقتها سحر العقيل العجارمة بحصولها على الماجستير

19:15

حسان يشيد بتخصيص الكهرباء الأردنية نسبة من أرباحها لدعم قطاعات

19:12

واشنطن وتل أبيب تناقشان إمكانية تشكيل حكومة أمريكية لإدارة غزة

19:07

مهيدات يشارك في مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي USP Convention في الولايات المتحدة الأمريكية

18:01

بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء..الحليب المجفف يستخدم في مصانع الالبان

17:21

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الحسين بن عبدالله الثاني .. الأمانة “الثقيلة” والعزيمة “القوية”

16:56

استعادة الأمل الأردنية توفر 477 طرفًا صناعيًا لفاقدي الأطراف في غزة

16:47

خلال زيارته فرنسا.. الشرع يلتقي بـ فاضح نظام الأسد

16:41

نقابة المهندسين تطلق اختصاصي “التغير المناخي” و”الاقتصاد الأخضر” لمواكبة التحديات العالمية

16:15

ولي العهد يبحث مع ولي عهد اليابان علاقات الصداقة المتينة

15:58

رئيس الوزراء يوعز بتأجيل الفعاليات بين 23 و25 أيار

وفيات
وفيات الاربعاء 7-5-2025وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)وفيات الثلاثاء 6-5-2025وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025