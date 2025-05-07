وزير الأشغال يوجه بدعم عاجل لمعالجة أضرار السيول في بلدة العراق بالكرك

وطنا اليوم:وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مدير أشغال محافظة الكرك وكوادر الوزارة، بتقديم جميع الخدمات والمساعدات اللازمة للتعامل مع الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدة العراق في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

وأوضح أبو السمن، خلال زيارة ميدانية للبلدة، أن المنطقة رغم وقوعها ضمن اختصاص بلدية مؤتة والمزار وخارج نطاق عمل وزارة الأشغال، إلا أن المصلحة العامة وخدمة المواطنين تتصدر الأولويات، ما يستوجب تدخلا سريعا لمعالجة الأضرار.

وأكد أهمية التنسيق بين كوادر الوزارة والبلدية ومجلس الخدمات المشتركة لصيانة الطرق المتضررة، وإعادة تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، داعيا إلى إعداد دراسة هندسية شاملة للمناطق المتأثرة بهدف تنفيذ حلول فنية عاجلة تمنع تكرار ما حدث مستقبلا.

والتقى أبو السمن عددا من أهالي البلدة واستمع منهم لمشاهداتهم حول ما حدث وأبرز أقتراحاتهم واحتياجاتهم للتعامل مع آثار السيول، مؤكدا اهتمام وزارة الأشغال بتقديم كل أشكال الدعم.

وكانت بلدة العراق تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى انجرافات وانهيارات طالت الطرق الداخلية والزراعية إلى جانب تضرر العبارات والمزارع، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة في البنية التحتية.

وفي سياق منفصل، تفقد أبو السمن سير العمل في مشروع إنشاء طريق يربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك، والذي تنفذه الوزارة لصالح وزارة الإدارة المحلية.

واطلع خلال جولته على مستوى الإنجاز في المشروع، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، موعزا بتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لضمان استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يخفف من آثار الأعمال الإنشائية على أصحاب المحال والمجمعات التجارية في المنطقة.

كما بحث أبو السمن مع محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، الجهود المبذولة للتعامل مع معيقات مشروع طريق ربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك، حيث أكد أبو السمن ضرورة التنسيق مع الجهات كافة ومقدمي الخدمة لإزالة العوائق وضمان سير العمل في المشروع.