حسان يشيد بتخصيص الكهرباء الأردنية نسبة من أرباحها لدعم قطاعات

وطنا اليوم:أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، بمبادرة شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو) بتخصيص 5% من أرباحها على مدى 3 سنوات؛ وذلك ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، لدعم قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية عثمان بدير، ومديرها العام حسن عبدالله، أهمية تضافر الجهود في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية؛ لاستدامة دعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل العام، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدد التأكيد على أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً مستمراً ومؤسسياً عابراً للحكومات ومجالس الإدارات، ومثلث الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المحلي.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية عثمان بدير، دعم الشركة لهذا المشروع والذي يعكس الثقة بدور الحكومة، وذلك في إطار واجبها ودورها الوطني الذي ستسمر فيه بما ينسجم مع خطط الدولة، التي لها أثر مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المدير العام للشركة حسن عبدالله، جهود الشركة وخططها المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وكان مشروع المسؤولية المجتمعية قد انطلق في شهر رمضان الماضي بمبادرة جمعية البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار، على مدى 3 سنوات لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وتبعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار للغاية ذاتها، ومن ثم شركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية حيث خصصت كل واحدة منهما 5 بالمئة من أرباحهما للمشروع، وشركة البوتاس العربية التي خصصت 30 مليون دينار أيضاً.

وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، والأمين العام لرئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.