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واشنطن وتل أبيب تناقشان إمكانية تشكيل حكومة أمريكية لإدارة غزة

17 ثانية ago
واشنطن وتل أبيب تناقشان إمكانية تشكيل حكومة أمريكية لإدارة غزة

وطنا اليوم:قال خمسة أشخاص مطلعين إن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب.
وقالت المصادر إن المشاورات “رفيعة المستوى” تركزت حول تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي تشرف على غزة حتى يتم نزع السلاح والاستقرار فيها وظهور إدارة فلسطينية قابلة للحياة.
ووفقا للمناقشات التي لا تزال أولية، فلن يكون هناك جدول زمني محدد للمدة التي يمكن أن تستمر فيها مثل هذه الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما سيعتمد على الوضع على الأرض، حسبما ذكرت المصادر الخمسة.
وقارنت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة المحادثات علنا، الاقتراح بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن في عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين.
وأفادت المصادر بأنه سيتم دعوة دول أخرى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد هويتها. وأضافت أن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
وذكرت المصادر أنه لا يزال من غير الواضح إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضافت أن المناقشات لم تتقدم إلى حد تحديد من سيتولى الأدوار الرئيسية.
ولم تحدد المصادر الجهة التي قدمت الاقتراح، كما لم تقدم تفاصيل أخرى عن المحادثات.
وردا على أسئلة رويترز، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل مباشر على ما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة ، قائلا إنهم لا يستطيعون التحدث عن المفاوضات الجارية.
وقال المتحدث باسم الحركة “نريد السلام والإفراج الفوري عن الرهائن”، مضيفا أن “ركائز نهجنا تظل ثابتة: الوقوف مع إسرائيل، والدفاع عن السلام”.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.
رفض إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة فكرة وجود إدارة بقيادة الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، قائلا إن الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن يختار حكامه.


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