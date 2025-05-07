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مهيدات يشارك في مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي USP Convention في الولايات المتحدة الأمريكية

12 ثانية ago
مهيدات يشارك في مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي USP Convention في الولايات المتحدة الأمريكية

وطنا اليوم:شارك مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي USP Convention في الولايات المتحدة الأمريكية، كمتحدث رئيسي في جلسة مغلقة افتتحها المدير التنفيذي لهيئة دستور الأدوية الأمريكي وبمشاركة عدد من الجهات الرقابية حول العالم مثل هيئة الغذاء والدواء الأمركية، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، وكندا ، واليابان وغيرها، كما تضمنت المشاركة سلسلة لقاءات واجتماعات ضمن المؤتمر.

وعرض مهيدات خلال الجلسة التقدم الذي حققه الأردن على مستوى العمل الرقابي على الأدوية، والدور الذي تقوم به المؤسسة بما يخص تسجيل الأدوية البيولوجية والأدوية البيولوجية المشابهة، وتحليل الأدوية ومراقبتها والالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد مهيدات أن مشاركة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في هذا المؤتمر والتي تعتبر عضو فاعل في دستور الأدوية الأمريكي منذ عام ٢٠١٠ ، تمثل امتداد للتعاون المشترك والالتزام بالمعايير العالمية للتحليل والتطوير لكافة الأدوية.

ويذكر أن المؤتمر يعقد كل خمس سنوات ويجمع خبراء من مختلف أنحاء العالم من الجهات الرقابية والأكاديميين والعلماء بهدف مناقشة المستجدات العالمية بما يخص ضمان كفاءة، وفعالية، ومأمونية الأدوية ، ومناقشة الدعم الذي يقدمه دستور الأدوية الأمريكي في تطوير طرق التحليل لمختلف المستحضرات الصيدلانية وتطوير المعايير المرجعية الخاصة بذلك


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