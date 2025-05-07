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استعادة الأمل الأردنية توفر 477 طرفًا صناعيًا لفاقدي الأطراف في غزة

43 ثانية ago
استعادة الأمل الأردنية توفر 477 طرفًا صناعيًا لفاقدي الأطراف في غزة

وطنا اليوم:قالت الهيئة الخيرية الهاشمية إنه في إطار المبادرة الأردنية “استعادة الأمل” تم توفير 477 طرفًا صناعيًا لفاقدي الأطراف في قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وتمكينهم من استعادة استقلاليتهم.
واشارت الهيئة إلى أن المبادرة ساهمت في إحداث أثر نفسي وإنساني كبيرين، إذ أعادت الأمل والحياة لمصابين، ومكّنتهم من الاندماج من جديد في مجتمعاتهم.
يشار إلى أنه ضمن التوجيهات الملكية السامية، انطلقت في قطاع غزة بشهر أيلول 2024 مبادرة استعادة الأمل، لتركيب الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف في القطاع جراء الحرب.


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