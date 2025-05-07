خلال زيارته فرنسا.. الشرع يلتقي بـ فاضح نظام الأسد

وطنا اليوم:التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، المساعد أول فريد المذهان الملقب بـ”القيصر”، والشاهد على جرائم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة “إكس”.

وقالت إن “رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، يلتقيان فريد المذهان، المعروف بقيصر، على هامش زيارتهما إلى فرنسا”.

وبوقت سابق الأربعاء، وصل الشرع إلى مطار شارل ديغول في باريس، بأول زيارة لدولة أوروبية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشف “قيصر” للمرة الأولى عن شخصيته في فبراير/ شباط الماضي، بأنه المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.

وروى حينها في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والمذهان الموظف المنشق عن النظام، نشر صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/ أيار 2011 وأغسطس/ آب 2013، كشفت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون نظام البعث المحلول.

وفي إفاداته المعلنة في فبراير الماضي، قال المذهان المنحدر من درعا جنوبي سوريا، إن “أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا”.

في 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.