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تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمان

دقيقة واحدة ago
تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمان

وطنا اليوم:نفّذت غرفة تجارة عمّان، اليوم الأربعاء، تمرينًا ميدانيًا شاملًا للإخلاء تحت عنوان “تمرين الإخلاء – الحوادث الطارئة”، وذلك بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمّان، في مقر الغرفة.
جاء ذلك التمرين استجابة لمتطلبات خطة الطوارئ والإخلاء الخاصة بالغرفة والمعتمدة من قبل مديرية دفاع مدني وسط عمان.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أهمية هذا التمرين في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة، والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني في تنفيذ هذا التمرين النوعي، وما قدّمته من توعية وتدريب فعّال للمشاركين.
وعبّر الحاج توفيق عن تقديره العالي لكوادر الدفاع المدني الذين أشرفوا على التمرين، مؤكدًا أن التمارين الميدانية تسهم بشكل مباشر في رفع الوعي وتعزيز الجاهزية لدى موظفي الغرفة وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وشهد التمرين محاكاة واقعية لسيناريوهات طوارئ، تخلّلها تنفيذ خطة إخلاء دقيقة لكافة كوادر الغرفة، تحت إشراف فريق السلامة العامة في الغرفة، والذي تلقى تدريبًا خاصًا لهذا الغرض


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