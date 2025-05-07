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وفاة مؤدي شخصية “علام” في المسلسل الكرتوني عدنان ولينا

22 ثانية ago
وفاة مؤدي شخصية “علام” في المسلسل الكرتوني عدنان ولينا

وطنا اليوم:أعلنت مواقع كويتية عن وفاة الفنان والإعلامي الكويتي فخري عودة عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مسيرة فنية غنية تنقّل خلالها بين التمثيل والكتابة والإخراج والإعلام، وترك بصمات واضحة في المسرح والتلفزيون.
ويُعد الفنان الراحل من أبرز الأسماء التي ساهمت في دبلجة المسلسل الكرتوني الشهير “عدنان ولينا”، حيث كتب كلمات شارة البداية وأدى صوت شخصية “علام” التي علقت في أذهان جيل الثمانينيات.
وتخرّج فخري عودة من “معهد الفنون المسرحية” بالكويت عام 1982، قسم تمثيل وإخراج، وبدأ مشواره الفني بعمر 21 عامًا.
وشارك في بداياته في برنامج وطني، ثم ظهر في ست مسرحيات، وقدّم عددًا من الأعمال الدرامية المعروفة، من أبرزها: “درب الزلق”، “الأقدار”، “الأمبراطورية”، “البحث عن وظيفة”، و”فوضى”.
واتجه لاحقًا إلى مجالات الكتابة والإعداد والإخراج، كما شغل مناصب إدارية في وزارة الإعلام الكويتية، مما جعله حاضرًا في المشهد الثقافي والفني الكويتي لعقود.


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