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البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة في مبادرة القافلة الخضراء‎

40 ثانية ago
البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة في مبادرة القافلة الخضراء‎

وطنا اليوم:قام عدد من موظفي وموظفات البنك الأردني الكويتي بالتطوع في حملة الزراعة الخامسة في محافظة إربد منطقة النعيمية، ضمن مبادرة القافلة الخضراء المنبثقة عن “الجمعية العربية لحماية الطبيعة”، حيث يمثل هذا النشاط جزءاً من مسؤولية البنك المجتمعية، وترجمة لأهداف التنمية المستدامة والتي تُعنى بشؤون البيئة، والحد من التصحر، والأمن الغذائي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة والتطوع، وتوفير مصدر دخل للمزارعين.
وقد سادت الروح الإيجابية بين المشاركين واستمتع الجميع بأجواء جميلة ومرحة مع إفطار شهي من خيرات الأرض قدمته سيدات المنطقة النشميات، اللواتي قُمن بإطلاق مشروع إنتاجي لخدمة مجتمعهن المحلي من جهة، ومن جهة أخرى لإيجاد دخل إضافي لعوائلهن يتيح العيش الكريم.
ويأتي النشاط ضمن رؤية ثابتة لإدارة البنك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتحفيزهم على خدمة المجتمع.


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