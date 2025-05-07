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وفاة طفل أثناء عبثه بسلاح داخل منزل ذويه بالرمثا

21 ثانية ago
وفاة طفل أثناء عبثه بسلاح داخل منزل ذويه بالرمثا

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات صباح اليوم في منطقة الرمثا شمالي الأردن، بعد إصابته بعيار ناري أثناء عبثه بسلاح ناري من نوع “بمبكشن” داخل منزل ذويه، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الجثة إلى مستشفى بديعة، وضبط السلاح المستخدم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.


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