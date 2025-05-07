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ممرات آمنة وتوزيع للمساعدات.. مقترح جديد يبلور خلال ساعات لوقف الحرب في غزة

47 ثانية ago
ممرات آمنة وتوزيع للمساعدات.. مقترح جديد يبلور خلال ساعات لوقف الحرب في غزة

وطنا اليوم:أشارت مصادر الأربعاء، إلى بلورة مقترح جديد خلال الساعات المقبلة بضغوط أميركية بشأن غزة، مؤكدة أن المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات بغزة.
وأفادت مصادر بأن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة.
وأشارت المصادر إلى مشاورات حول أن تكون أميركا مسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها بغزة، مضيفة أن الوسطاء أبلغوا أميركا رفضهم أن تكون إسرائيل مسؤولة عن توزيع المساعدات.
يأتي ذلك فيما أصدرت مصر وقطر بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.
وقال البلدان إن جهودهما “مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة”.
وأضافا أن الجهود “تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين”.
وتتهم حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 إسرائيل باستخدام الغذاء سلاحا في حربها ضد سكان غزة.
الى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك “إعلان كبير للغاية” قريبا، قبيل زيارته إلى المنطقة الأسبوع المقبل.
وقال ترامب في تصريحات صحفية “سنعلن عن شيء كبير جداً قبل أن أذهب إلى المنطقة، سيكون مهماً للشرق الأوسط وللعالم”.
ولم يوضح ترامب مقصده من التصريحات، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن “إعلانا مهما بشأن إدخال المساعدات إلى غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة، وهناك أنباء سارة للغاية”.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار/ مايو الحالي.
وتحدث ترامب عن مآلات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا إن هناك نحو 21 أسيرا على قيد الحياة لا زالوا لدى حركة “حماس”، وأن الحركة يجب أن تغادر القطاع.
وأوضح أن قطاع غزة تحول إلى موقع “هدم ضخم”، مضيفا أن الولايات المتحدة على استعداد للمساهمة في إعادة إعماره بشرط مغادرة “حماس” للحكم.


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