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تنظيم قطاع الاتصالات تحذّر من التعامل مع خدمات التوصيل غير المرخصة

16 ثانية ago
تنظيم قطاع الاتصالات تحذّر من التعامل مع خدمات التوصيل غير المرخصة

وطنا اليوم:دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين إلى التعامل فقط مع شركات التوصيل المرخصة التي تعمل عبر تطبيقات رقمية خاضعة لإشراف الهيئة، وذلك حرصا على سلامتهم وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم، أن التعامل مع الشركات المرخصة يضمن حقوق المستفيدين ويحافظ على سرية بياناتهم الشخصية، مشددة على أهمية تجنّب أي تعامل مباشر مع سائقين يعملون خارج مظلة التطبيقات والمنصات الرسمية.
وأوضحت الهيئة أن التعامل مع مقدّمي خدمات غير مرخصين قد يعرّض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة الطلبات والمعلومات الشخصية، لافتة إلى أن هناك ضوابط رقابية تفرض على الشركات المرخصة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية المعتمدة.
ودعت الهيئة المواطنين إلى التأكد من وجود الشركة ضمن قائمة مزودي الخدمة المعتمدين والمنشورة عبر موقع الهيئة الرسمي، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال القنوات المخصصة لذلك.


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