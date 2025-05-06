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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

3 ساعات ago
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

وطنا اليوم _عمان – 6 أيار 2025 –* أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته الراسخة بثقة ووعي، مستندًا إلى إرث وطني متجذر، ووحدة وطنية متماسكة، وإدراك عميق لمتغيرات المرحلة وتحدياتها.

 

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور، إن الإصلاح في الأردن، هو نهج هاشمي متواصل، مشيرا إلى أن الأردن يتعامل مع التحديات برؤية متزنة، وبموقف واضح لا يعرف التردد أو المساومة، مدعوما بوعي وطني.

 

وثمن العيسوي الدور الوطني المشرف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكوادر الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، الذين يشكلون الدرع الحصين للوطن، ويعملون بصمت وكفاءة عالية.

 

وعن المواقف الإقليمية، شدد العيسوي على أن دعم الأردن للقضية الفلسطينية ينبع من ثوابت وطنية وأخلاقية، تتجلى في رفض أي محاولات لتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو فرض حلول منقوصة، وفي الوقت ذاته، تبرز في وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأشقاء في غزة، انطلاقا من قيم إنسانية متأصلة في وجدان الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية.

 

كما أكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل عهدا تاريخيا والتزاما دينيا متوارثا، ينهض به الهاشميون بمسؤولية وإيمان، دفاعًا عن الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.

 

وأشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، ورؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التي تعبّر عن نبض الشباب الأردني وتطلعاته المستقبلية.

 

من جانبهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك، مؤكدين ولاءهم المطلق والتفافهم حول القيادة الهاشمية، واستعدادهم الدائم للمساهمة في صون أمن الوطن ودعم مسيرته نحو التقدم.

 

كما أكدوا وقوفهم مع الموقف الأردني الثابت تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين الدعم الإنساني والسياسي الذي يقدمه الأردن للأشقاء في غزة، ومعربين عن اعتزازهم بالدور البطولي الذي تضطلع به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الأردن وتعزيز استقراره.


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