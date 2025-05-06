وزارة السياحة: ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان 2025 بنسبة 91 ‎%‎

وطنا اليوم:أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 91 ‎%‎، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024، حيث بلغت أعداد التذاكر المباعة خلال شهر نيسان 2025 نحو 22.331 تذكرة، في حين بلغت في نيسان 2024 نحو 11.684 تذكرة.

وبينت الوزارة، أن قيمة مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر نيسان العام الحالي 2025، بلغت نحو 1.618 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المبيعات في نيسان 2024 نحو 849 ألف دينار، ما يعكس نمواً إيجابياً في الإقبال على المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

وقالت الوزارة، إن السياح الإيطاليين تصدروا مبيعات التذكرة الموحدة في نيسان 2025 بعدد 3586 تذكرة، تلتهم فرنسا بـ2858 تذكرة، ثم بريطانيا بـ1999 تذكرة، والولايات المتحدة بـ1466 تذكرة، تلتها إسبانيا بـ1037 تذكرة، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية المستهدفة ونجاح الجهود الترويجية في الوصول إلى شرائح واسعة من الزوار الدوليين.

واضافت الوزارة “يُعزى هذا الارتفاع في مبيعات التذكرة الموحدة إلى استئناف عدد من خطوط شركات الطيران لعملياتها التي كانت قد توقفت مؤقتاً بسبب الأحداث الإقليمية المحيطة، ما انعكس إيجاباً على حركة الزوار الدوليين إلى المواقع المملكة، حيث تعد هذه الزيادة مؤشراً مهماً على تعافي القطاع السياحي من تداعيات هذه الظروف الإقليمية التي أثّرت سابقاً على وتيرة الإقبال السياحي للمملكة”.

ويهدف نظام التذكرة الموحدة، الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في نهاية عام 2015، إلى تحسين أداء القطاع السياحي، وتعزيز تجربة الزوار من خلال تشجيعهم على زيارة عدد أكبر من المواقع السياحية والأثرية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم داخل المملكة وزيادة العائدات السياحية.

وتعد التذكرة الموحدة، التي تبلغ قيمتها 100 دولار، ومدة صلاحيتها 3 أشهر، من أبرز أدوات الترويج السياحي، حيث تتميز بتسويقها بشكل إلكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع إلكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعد الدولة الأولى عربياً في تطبيق نظام التذكرة الموحدة، والذي تتيح لحاملها الدخول إلى 38 موقعاً سياحياً وأثرياً، بما في ذلك مدينة البترا، إضافة إلى تقديم معلومات متكاملة حول مواعيد وأماكن الزيارة، كما يعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول، شريطة إقامته داخل المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث ليالٍ متتالية