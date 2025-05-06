بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

وزارة السياحة: ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان 2025 بنسبة 91 ‎%‎

6 ساعات ago
وزارة السياحة: ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان 2025 بنسبة 91 ‎%‎

وطنا اليوم:أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 91 ‎%‎، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024، حيث بلغت أعداد التذاكر المباعة خلال شهر نيسان 2025 نحو 22.331 تذكرة، في حين بلغت في نيسان 2024 نحو 11.684 تذكرة.
وبينت الوزارة، أن قيمة مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر نيسان العام الحالي 2025، بلغت نحو 1.618 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المبيعات في نيسان 2024 نحو 849 ألف دينار، ما يعكس نمواً إيجابياً في الإقبال على المواقع السياحية والأثرية في المملكة.
وقالت الوزارة، إن السياح الإيطاليين تصدروا مبيعات التذكرة الموحدة في نيسان 2025 بعدد 3586 تذكرة، تلتهم فرنسا بـ2858 تذكرة، ثم بريطانيا بـ1999 تذكرة، والولايات المتحدة بـ1466 تذكرة، تلتها إسبانيا بـ1037 تذكرة، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية المستهدفة ونجاح الجهود الترويجية في الوصول إلى شرائح واسعة من الزوار الدوليين.
واضافت الوزارة “يُعزى هذا الارتفاع في مبيعات التذكرة الموحدة إلى استئناف عدد من خطوط شركات الطيران لعملياتها التي كانت قد توقفت مؤقتاً بسبب الأحداث الإقليمية المحيطة، ما انعكس إيجاباً على حركة الزوار الدوليين إلى المواقع المملكة، حيث تعد هذه الزيادة مؤشراً مهماً على تعافي القطاع السياحي من تداعيات هذه الظروف الإقليمية التي أثّرت سابقاً على وتيرة الإقبال السياحي للمملكة”.
ويهدف نظام التذكرة الموحدة، الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في نهاية عام 2015، إلى تحسين أداء القطاع السياحي، وتعزيز تجربة الزوار من خلال تشجيعهم على زيارة عدد أكبر من المواقع السياحية والأثرية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم داخل المملكة وزيادة العائدات السياحية.
وتعد التذكرة الموحدة، التي تبلغ قيمتها 100 دولار، ومدة صلاحيتها 3 أشهر، من أبرز أدوات الترويج السياحي، حيث تتميز بتسويقها بشكل إلكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع إلكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعد الدولة الأولى عربياً في تطبيق نظام التذكرة الموحدة، والذي تتيح لحاملها الدخول إلى 38 موقعاً سياحياً وأثرياً، بما في ذلك مدينة البترا، إضافة إلى تقديم معلومات متكاملة حول مواعيد وأماكن الزيارة، كما يعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول، شريطة إقامته داخل المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث ليالٍ متتالية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:03

وزير الدفاع الباكستاني: أسقطنا طائرتين هنديتين وأخرى مسيرة #عاجل

01:36

“مهرجان العقبة الغنائي الأول”.. يتوج نجمه في الثامن من أيار

22:38

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

21:28

العيسوي ينقل للوزير الأسبق ارشيدات تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

20:36

الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي

20:22

الحوثيون يتوعدون بالرد.. وإسرائيل تحمل إيران عواقب هجماتهم كاملةً

20:13

الرجل الأقوى في باكستان يخرج من الظل لمواجهة الهند

20:08

وزارة التربية والتعليم تعدّ استراتيجية جديدة للتغذية المدرسية

20:01

السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات

19:36

ترامب يعلن وقف استهداف الحوثيين .. ومفاجئة مرتقبة!

19:26

الفنان عثمان شهاب يعرض خيوط غير مرئية في لندن 

19:24

الحاج توفيق: الاتفاق على اعادة تفعيل مجلس الاعمال الاردني التونسي

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-5-2025وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025