الحاج توفيق: الاتفاق على اعادة تفعيل مجلس الاعمال الاردني التونسي

وطنا اليوم:بحث رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن مع السفيرة التونسي لدى الأردن مفيدة الزريبي بحضور نائب السفيرة والملحق التجاري، سبل تعزيز وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة تجارة الاردن.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق خلال اللقاء على ضرورة استثمار العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين لتنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي من خلال التنسيق مع السفارة التونسية، وشدد على ضرورة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين لزياد حجم التبادل التجاري،

واشار خلال اللقاء الى أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، من اجل زيادة التدفقات التجارية بين الطرفين التي ما تزال متواضعة وأقل من الطموحات، وضرورة تكثيف الجهود لبناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتركيز على القطاعات ذات الاولوية واقامة استثمارات ثنائية بقطاعات استراتيجية ومد جسور للتعاون بين اصحاب الاعمال.

وأكد الحاج توفيق بهذا الصدد على أهمية المباشرة بترتيبات اعادة تفعيل مجلس الاعمال الاردني التونسي الذي تم توقيعه عام ١٩٩٦، وتنظيم بعثة تجارية اردنية الى تونس صيف هذا العام بالتنسيق مع السفارة التونسية والتوافق على القطاعات مثل قطاع الالبسة وقطاع المواد الغذائية والسياحة والانشاءات والكهربائيات وغيرها من القطاعات ذات الاولوية .

من جانبها، رحبت السفيرة الزريبي بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة الاردن في كافة المجالات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على ضرورة تكثيف اللقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين وبشكل دوري من أجل زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مستقبلاً، داعية الى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين .

واكدت خلال اللقاء على ضرورة استكشاف المزيد من الفرص المتاحة في كلا البلدين من خلال ترتيب بعثات تجارية وتنظيم لقاءات مشتركة لمزيد من التشبيك بين اصحاب الاعمال.

من جهتهم، ناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال اللقاء سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية، بما يعزز الإمكانيات المحفزة للنمو الاقتصادي المشترك، والتأكيد على أهمية الاستفادة من اتفاقية أغادير التي تجمع الدول الأعضاء، وتفعيل الفرص المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز فرص تكامل اقتصادي فعّال.

كما تناول اللقاء بحث آليات تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية المشتركة، والتعاون في مجالات النقل واللوجستيات، مع التركيز على عرض فرص استثمارية واعدة في مجالات التخزين، الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتأكيد على أن الجمهورية التونسية، بحكم ارتباطها باتفاقيات تجارية متعددة مع الدول الأفريقية، يمكن أن تشكّل بوابة مهمة للأردن نحو السوق الأفريقية، ما يعزز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.

وشدد الحضور على ضرورة إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتخفيض الكلف، كما تمّت مناقشة إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل السياحة، الزراعة، والصناعات الغذائية.

وفي ذات السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون السياحي القائم، وتكثيف الجهود لزيادة تدفق السياح بين البلدين، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير خطوط جوية مباشرة ومنخفضة التكلفة لتشجيع السياحة المتبادلة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم بعثة تجارية أردنية إلى تونس في شهر تموز المقبل، تضم مجموعة من أصحاب الأعمال الأردنيين في القطاعات ذات الأولوية، بهدف بحث فرص الشراكة والاستثمار، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني – التونسي، ليكون منصة مستدامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين