الخطوط اليمنية توقف رحلاتها من صنعاء إلى عمّان

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، الثلاثاء، إن الخطوط الجوية اليمنية أوقفت رحلاتها لمدة ثلاثة أيام من مطار صنعاء إلى عمّان.

وأضاف مستو في تصريح ، أن لا توجد شركات طيران أخرى تسير رحلات من مطار صنعاء إلى عمّان سوى الخطوط الجوية اليمنية، التي أوقفت رحلاتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتعرض مطار صنعاء الدولي، لهجوم إسرائيلي بعدة غارات، بعيد نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى المدنيين بإخلاء منطقة المطار، وفقا لوسائل إعلام يمنية.

وأشار مستو إلى أن السلطات اليمنية ستقوم بتقييم حالة المطار، وتقدير الأضرار التي لحقت به جراء الضربة التي تعرض لها ظهر الثلاثاء نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلام يمينة، الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير كامل لمطار صنعاء الدولي.وذكرت وسائل الإعلام، إنّ إسرائيل شنت ضربات على مواقع مختلفة في العاصمة صنعاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف مطار صنعاء ومحطات مركزية للطاقة يستخدمها الحوثيون في العاصمة ردا على استهداف مطار تل أبيب قبل يومين.