وزير الاتصال: زيادة الوعي الأسلوب الأفضل لمواجهة خطاب الكراهية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن زيادة الوعي المجتمعي في التعامل مع الكم الكبير والهائل من المعلومات المتدفقة في العصر الحالي، هو الأسلوب الأفضل لمواجهة خطاب الكراهية ووقف بث المعلومات المضلِّلة والزائفة، لافتًا إلى أن الأردن يُعد من أفضل دول الإقليم في مجال التربية والدراية الإعلامية.

وأشار المومني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، رئيس وأعضاء منظمة “بكلان” للتنمية، إلى ضرورة تطوير القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمغلوطة، والتفريق بين الرأي وخطاب الكراهية في المجتمعات، مؤكدًا أن ذلك يتطلب معرفة ومهارات كبيرة في الحكم على طبيعة المعلومات الواردة في زحام مليء بخطابات الشعبوية الحاملة للكراهية والتجييش السلبي.

ولفت إلى أن جزءًا من عمل الوزارة يقوم على التواصل مع المواطنين، والشباب المبادرين والمتطوعين في الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تعزيز تنمية المبادرات الريادية، بهدف شرح وتفسير أثر القرارات والسياسات الحكومية.

وبيّن أن الوزارة تحرص على تقديم رواية الدولة الأردنية بشكل متكامل، ومحاربة خطابات الكراهية، مشيرًا إلى أن خطاب الدولة الأردنية تاريخيًا هو خطاب عاقل ومتزن، ويُعد من الأدوات الرئيسة للحفاظ على قوة الدولة ومصالحها، وتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه.

وأشار إلى وجود خطة عمل طموحة ستقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، لتقديم ورشات تدريبية في التربية والدراية الإعلامية، بالشراكة مع مديريات التربية في المحافظات، وضمن خطة استراتيجية تمتد لعدة سنوات، معربًا عن فخره واعتزازه بالوعي الذي يتمتع به الشباب في التمييز بين الإشاعة والمعلومة الصحيحة.

واستمع المومني إلى مداخلات أعضاء المنظمة، التي تناولت التعريف بعملها وأبرز نشاطاتها ومبادراتها في خدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بمبادئ المسؤولية المجتمعية، والتحقق من المعلومات الزائفة والمضلِّلة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، وتصحيح الأخبار المغلوطة ومواجهتها بوعي ومسؤولية.