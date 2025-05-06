كتلة حارة نسبياً تؤثر على الاردن اعتباراً من الخميس

وطنا اليوم:تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا بلاد الشام، بكتلة هوائية حارة نسبياً اعتباراً من يوم الخميس وتستمر لعدة أيام، ناتجة عن تمدد مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا، تزامناً مع تدفق تيارات هوائية ذات درجات حرارة أدفأ من المعتاد في طبقات الجو القريبة من السطح، وتسود أجواء أقرب للصيفية منها للربيعية في عموم المناطق.

وتشير الخرائط الجوية المختصة بتوزيع الأنظمة الجوية في مركز طقس العرب إلى أن المملكة ستتأثر -بمشيئة الله- اعتباراً من يوم الخميس ويتزايد التأثير نهاية الأسبوع، بكتلة هوائية حارة نسبياً وشبه جافة، مصاحبة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويمكن بيان ملخص حالة الطقس خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي على النحو التالي:

الخميس 7/5/2025:

يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاهات، وتكون درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان بحدود 30 إلى 33 درجة مئوية.

الجمعة والسبت 8-9/5/2025:

يتزايد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة نسبياً، لذا يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أدفأ من معدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 9-11 درجة مئوية، وتبقى الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في جميع مناطق المملكة، مع ظهور السحب المرتفعة، وتصل درجات الحرارة العظمى في الأغوار والبحر الميت والعقبة إلى 40 درجة مئوية وربما أكثر مع ساعات العصر.

هذا ويطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة الصغرى في الليالي القادمة، وتعود الأجواء المعتدلة إلى اللطيفة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن الطقس قد يميل للبرودة قليلاً في أوقات متأخرة من الليل وفترة الفجر في أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، بينما يكون الطقس مائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

تحول الطقس إلى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والعقبة نهاية الأسبوع

يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتحول الطقس ليصبح شديد الحرارة في مناطق الأغوار، خاصة الوسطى والجنوبية، بما فيها البحر الميت وغور الصافي، بالإضافة إلى العقبة، حيث لا يُستبعد أن تتجاوز درجات الحرارة في بعض من تلك المناطق حاجز الـ40 درجة مئوية.

ويكون الطقس شديد الحرارة، خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر، لذا يُنصح بعدم التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس.

منخفض جوي فوق غرب المتوسط يدفع بالكتلة الهوائية الحارة نسبياً إلى المنطقة

ومن الناحية العلمية، فإن الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالي ترتبط ببعضها البعض، حيث إن العلاقة بين شكل الأنظمة الجوية في جنوب القارة الأوروبية ودول المغرب العربي تكون عكسية. وحتى تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمنخفضات جوية وأنظمة شتوية، يجب تمركز مرتفع جوي على جنوب غرب أوروبا ودول المغرب العربي.

ولكن في الوضع الحالي، فإن اندفاع الرياح الباردة نحو المناطق آنفة الذكر يؤدي إلى انزياح الرياح الدافئة نحو دول شرق المتوسط، مما ينتج عنه تمدد كتلة هوائية حارة نسبياً وذات خصائص شبه صيفية