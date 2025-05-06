البنك الأردني الكويتي يطلق حملة توفيرك عنا وربحك منا لأصحاب حسابات التوفير-الجوائز

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامه الراسخ بمكافأة عملائه وتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، أعلن البنك الأردني الكويتي عن الإطلاق الرسمي لبرنامج حسابات توفير -الجوائز لعام 2025، والذي يحمل في طياته فرصًا استثنائية للفوز بجوائز نقدية قيّمة تبدأ من ألف دينار أردني وصولاً إلى الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دينار أردني.

يأتي هذا البرنامج المبتكر تحت شعار الحملة الملهم “توفيرك عنا، وربحك منا”، ليؤكد على العلاقة المتينة التي تربط البنك بعملائه، حيث يحرص البنك على أن يكون شريكًا في تحقيق أهدافهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية من خلال تحفيزهم على الادخار وتقديم فرص حقيقية لتحقيق مكاسب مالية إضافية.

وتُجرى السحوبات على الجوائز بشكل دوري طوال العام، مما يمنح العملاء فرصًا مستمرة للفوز ويشجّعهم على تبني ثقافة التوفير كأسلوب حياة.

ودعا البنك الأردني الكويتي عملائه الحاليين والجدد إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة وزيادة فرصتهم في الفوز بإحدى هذه الجوائز القيّمة من خلال فتح حسابات توفير-جوائز أو تغذية أرصدة حساباتهم القائمة. فكلما زاد رصيد الحساب، زادت فرص العميل في الدخول إلى السحوبات والفوز بإحدى الجوائز المقدمة.

ويحرص البنك الأردني الكويتي على توفير أقصى درجات الراحة والمرونة لعملائه، حيث يمكنهم فتح حسابات التوفير-الجوائز بكل سهولة ويسر من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والتي تتميز بفريق عمل متخصص ومؤهل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات العملاء.

كما يوفر البنك خياراً عصرياً ومريحاً لفتح الحسابات وتغذيتها من خلال تطبيق البنك للهاتف المحمول (JKBMobile)، الذي يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بكل أمان وسهولة من أي مكان وفي أي وقت