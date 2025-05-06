“أمنية” و”جوبترول” تجددان شراكتهما الاستراتيجية في خدمات الاتصال والحلول الأمنية الرقمية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بينهما، أعلنت شركة أمنية، الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية )جوبترول (عن تجديد عقد خدمات الربط الشبكي (MPLS) الذي يربط عدداً من المواقع التابعة لـجوبترول في مختلف أنحاء المملكة. كما وسّعت أمنية نطاق شراكتها لتشمل توفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة لشبكة جوبترول، بما في ذلك أنظمة حماية الشبكات باستخدام جدران الحماية منFortinet ، الشركة العالمية التي حافظت على صدارتها في تقرير Gartner Magic Quadrantللبنية التحتية الشبكية للمؤسسات لعام 2024 للمرة السادسة على التوالي.

ويأتي تجديد هذا العقد تأكيداً على ثقة جوبترول الكبيرة بكفاءة أمنية وقدرتها على إدارة المشاريع التقنية واسعة النطاق، فضلاً عن التزامها بتقديم حلول اتصالات آمنة وموثوقة تلبي متطلبات كبرى الشركات الوطنية.

وفي هذا السياق، قال إياد جبر، رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية: “نفخر بتجديد هذه الشراكة الاستراتيجية مع جوبترول، التي تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الوطنية الكبرى. لطالما كانت جوبترول شريكاً استراتيجياً يضع ثقته في حلولنا المتكاملة، وهذا التجديد ليس إلا دليلاً جديداً على التزامنا المشترك بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات الحيوية. نحن في أمنية ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كشريك تقني موثوق، ونسعى دوماً إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تضمن استمرارية الأعمال وتعزز من قدرة عملائنا على مواكبة التطورات العالمية. ومن خلال شراكتنا مع جوبترول، سنواصل العمل يداً بيد لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة، تستجيب لتحديات المستقبل.”

وأضاف جبر: “حلول Fortinet التي نقدمها ضمن هذه الشراكة ليست مجرد أدوات حماية تقليدية، بل تشكل نظاماً متكاملاً يعزز الجاهزية السيبرانية لـجوبترول، ويوفر طبقات متعددة من الأمان لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة. نحن نؤمن بأن استثمارات اليوم في الأمن الرقمي هي ضمانة لنجاح الأعمال غداً.”

من جهته، أعرب المهندس خالد الزعبي، المدير العام لـجوبترول، عن اعتزازه بالشراكة مع أمنية، قائلاً: “تمثل شراكتنا مع أمنية نجاحاً وطنياً يُبرز دور التكنولوجيا في تطوير الأعمال. وعلى مدى السنوات، أثبتت أمنية التزاماً لا يتزعزع بتقديم خدمات اتصالات متقدمة ودعم فني على مدار الساعة، ما انعكس إيجاباً على كفاءة عملياتنا التشغيلية وإدارة شبكتنا الواسعة.”

وأكد الزعبي على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للشركة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، مشيراً إلى أن حلول أمنية توفر المرونة والأمان اللذين يتوافقان مع تطلعات جوبترول المستقبلية.