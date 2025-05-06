الليمون بدينارين في السوق المركزي اليوم

وطنا اليوم:قررت لجنة الروزنامة الزراعية الدائمة فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي.

جاء القرار نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار الليمون داخل الأسواق المركزية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى قرابة دينارين.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الثلاثاء، 20263 طنا، منها 2174 طن خضار، و 17920 طن فواكه، و168طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 10-20 قرشا، والبطاطا 20-45 قرشا، والبندورة 15-25 قرشا، والجزر 25-35 قرشا، والخيار 30-50 قرشا، والزهرة 20-60 قرشا، والليمون 100- 200 قرش، والموز البلدي 60-95 قرشا .