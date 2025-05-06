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الفنانة جوري بكر تتهم طليقها بالاعتداء عليها داخل شقتها

دقيقتان ago
الفنانة جوري بكر تتهم طليقها بالاعتداء عليها داخل شقتها

وطنا اليوم:باشرت النيابة العامة في جنوب الجيزة تحقيقاتها في بلاغ تقدمت به الفنانة المصرية جوري بكر، تتهم فيه طليقها بالاعتداء عليها داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك إثر خلاف نشب بينهما أثناء زيارته لطفلهما.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد اندلع شجار بين الطرفين داخل أحد الكمبوندات في مدينة 6 أكتوبر، نتيجة خلافات تتعلق بمصروفات الطفل.
وذكرت الفنانة، التي تُدعى رسميًا شيماء محمد أبو بكر وتبلغ من العمر 37 عامًا، أن طليقها حضر لرؤية طفلهما البالغ من العمر عامين، إلا أن النقاش بينهما تصاعد إلى مشادة كلامية ثم إلى اشتباك بالأيدي.
وأفادت مديرية أمن الجيزة أن قسم شرطة أكتوبر أول تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بخصوص الواقعة، حيث انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث فورًا، وبدأوا بإجراءات التحقيق.
وفي سياق التحقيق، أمرت النيابة باستدعاء طليق الفنانة للاستماع إلى أقواله، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث، والاستعانة بكاميرات المراقبة في محيط موقع الشجار، إضافة إلى سماع أقوال الشهود


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