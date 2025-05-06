وزير العمل: تشغيل الأردنيين على رأس أولوياتنا من خلال التشبيك مع القطاع الخاص

وطنا اليوم:افتتح وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته الوزارة في 16 موقعا في العاصمة وكافة محافظات المملكة.

وشارك في هذا اليوم الوطني 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية، حيث وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات.

وجال البكار، في 3 مواقع لليوم الوطني للتشغيل في العاصمة؛ شملت مدينة الحسين للشباب، مؤسسة المدن الصناعية في سحاب وبلدية حسبان في ناعور.

واستمع خلال جولته لممثلي الشركات وعدد من الباحثات والباحثين عن العمل الذين تواجدوا في هذه المواقع بحثا عن فرص عمل تناسبهم.

وقال البكار إن اليوم الوطني للتشغيل يُعتبر أحد ثمار الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب الأردني من كلا الجنسين، مثمنا تجاوب شركات القطاع الخاص التي شاركت في هذا اليوم الوطني لزيادة تشغيل الأردنيين في سوق العمل.

وأكد أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

وبين أن الوزارة حريصة على توفير فرص عمل للشباب تؤمن لهم حياة كريمة، مضيفا أن الوزارة حرصة على الدوام على توفير البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وإدماجها في المجتمع بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق.

ولفت البكار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع عدد من الشركاء، لاستخلاص مؤشرات أداء تدعم قرارات تعزز فرص العمل للأردنيين، وتقلل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع تمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أن الوزارة تعمل على أكثر من محور لتشغيل الأردنيين من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص عبر البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر دعما للأجور للمنشأت التي تشغل الأردنيين من الفئة العمرية من 18-40 سنة في كافة محافظات المملكة وفي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، أضافة إلى إنشاء أكاديميات توفر التأهيل والتدريب للشباب على المهن والمهارات في بعض القطاعات.

وأضاف أن مؤسسة التدريب المهني طورت برامجها ومعاهدها لتوفير أيدي أردنية ماهرة ومدربة تلبي الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، واعتماد هذه البرامج من هيئة وتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومنح شهادة مزاولة المهنة وتنضوي تحت مظلتها مجالس المهارات القطاعية التي تحدد احتياجات كل قطاع من المهن والبرامج التدريبية لكل مهنة.

ونوه إلى أن صندوق التنمية والتشغيل أيضا يوفر نوافذ تمويلة لتمويل مشاريع الشباب والمرأة لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، إضافة إلى زيادة أعداد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة وهي إحدى المبادرات الملكية التي تنفذها الوزارة.

وشارك في اليوم الوطني للتشغيل مع وزارة العمل نحو 200 شاب وفتاة متطوعين من هيئة شباب كلنا الأردن في إرشاد الباحثين عن العمل وتوثيق بياناتهم.