“جت” راعي ذهبي لاستراتيجية القنطرة لتنمية الموارد البشرية

وطنا اليوم:تحت رعاية دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان كرم مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية شركة النقليات السياحية الاردنية مالك العلامة التجارية ” جت” لدورها في دعم استراتيجية المركز للاعوام 2025-2027 والموجهة لخدمة وبناء قدرات الشباب والمجتمع المحلي في مدينة معان.

وتسلم الدكتور خالد ذيب اللحام الرئيس التنفيذي لشركة جت والشركات الحليفة لها درع الرعاة تقديرا لما تساهم به الشركة في خدمة تاهيل وتدريب افراد المجتمعات المحلية في محافظات المرور والوصول لمناطق خدماتها والذي يمثل سياسة الشركة في تعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية لزبائنها وشركائها من مختلف فئات وقطاعات المجتمع.

واثنى مدير عام مركز القنطرة السيد راكان الرواد على تميز الدور المحوري والتنموي لشركة جت في قطاع التنمية والنقل كونه العصب الاساس في الوصول والتواصل سواء لبيئات ومواقع العمل او نقل المهتمين والراغبين في التدريب في وصول امن وبجودة مرتفعة مؤكدا ان الشراكة بين المركز وشركة جت هي شراكة استراتيجية ممتدة في غاية خدمة ابناء المجتمعات المحلية