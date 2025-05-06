توم كروز يُخفي صديقته داخل السيارة

وطنا اليوم:حضر النجم الأمريكي توم كروز، البالغ من العمر 62 عامًا، حفل عيد ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين الماضي، في مطعم “كور” بمنطقة نوتينغ هيل بلندن. رافقته الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، البالغة من العمر 37 عامًا، والتي شوهدت عدة مرات برفقته منذ فبراير الماضي، مما أثار تكهنات حول طبيعة علاقتهما.

بعد الحفل، حاول الثنائي مغادرة المكان دون لفت الأنظار، وكروز الذي كان يرتدي بدلة بيضاء، كان مبتسمًا وهو يغادر، بينما كانت آنا دي أرماس تختبئ في المقعد الخلفي للسيارة وتستخدم مظلة لتغطية نفسها، في محاولة لتفادي عدسات المصورين.

وذكر تقرير لصحيفة “بيبول” الأمريكية أن كروز ودي أرماس يخططان للتعاون في مشروع سينمائي مشترك، وقد تم رصدهما في مناسبات أخرى معًا، مثل نزهات في لندن وركوب طائرة هليكوبتر معًا.

هذا الحدث يسلط الضوء على العلاقة المتنامية بين النجمين، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي، وسط اهتمام إعلامي متزايد.