إسرائيل تشرع بهدم 106 مبان بمخيمي طولكرم ونور شمس

وطنا اليوم:بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليات هدم واسعة في مخيمي طولكرم ونور شمس بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، حيث شرع بهدم 106 مبان ضمن حملة عسكرية متواصلة.

وشهد مخيم نور شمس تحديدا عمليات هدم لمنازل متعددة الطوابق في حي المنشية، وفق ما أفادت به محافظة طولكرم في بيان اليوم، بينما تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات في مختلف البلدات والمخيمات الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، عزمه هدم هذه المباني، حيث وزع خرائط توضح المواقع المستهدفة بعلامات حمراء، وسلم نسخة منها للسلطات الفلسطينية المختصة.

وبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى “تعديل البنية التحتية” داخل المخيمات من خلال فتح طرق ومسارات جديدة، بزعم تمكين قواته من حرية الحركة ومنع إعادة تموضع ما وصفه بـ”الإرهاب” في المنطقة.

وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل، هدم 15 وحدة سكنية في مخيم نور شمس، مضيفا أن “عمليات الهدم تعبر عن السادية الحقيقية المنطلقة من العقلية الإجرامية و التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان”.

وأضاف أن “مواصلة جريمة العدوان و تصعيده يزيد من معاناة المواطنين وأزمة النزوح القسري”، مشددا على أن ” إخراج المواطنين من منازلهم عنوة، وتحت حجج واهية لا علاقة له بأي دواع أمنية”.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى التحرك الفوري وكسر الصمت لوقف هذا العدوان بحق مدينة طولكرم ومخيميها.

وفي السياق، أُصيب فجر اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين فلسطينيين بكدمات وكسور، واعتُقل شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عبوين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على 3 مواطنين، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وكسور، حيث تم تقديم الإسعافات لهم ميدانيًّا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي فواز خلف، عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته خلال اقتحام البلدة.