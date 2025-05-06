انطلاق مؤتمر السياحة 2025 بالتعاون مع المركز الوطني للأمن و إدارة الازمات في الأردن

وطنا اليوم: شهدت العاصمة الأردنية عمّان انطلاق أعمال مؤتمر “السياحة 2025”، بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والاقتصاديين والناشطين في القطاع السياحي، إلى جانب حضور رسمي رفيع من السادة أعضاء مجلس النواب والأعيان، وممثلين عن لجنة التراث في وزارة الثقافة، والبريد الأردني، وسلطة وادي الأردن، وعدد من المؤسسات الرسمية والخاصة.

وأكد نضال ملو العين، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، في كلمته الافتتاحية أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وبدعم متواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد، مشدداً على أن السياحة باتت تمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

مشاريع رائدة ضمن رؤية رقمية مبتكرة

وقد أعلن المؤتمر عن إطلاق عدد من المشاريع الرائدة التي تعزز الابتكار والتحول الرقمي في السياحة، أبرزها:

•منصة GO JORDAN: أول منصة ذكية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للترويج والتسويق السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الأردنية.

•دليل “دهب” الإلكتروني: أداة رقمية تفاعلية متعددة اللغات تهدف إلى تحسين تجربة السائح وخفض تكاليف الترويج.

•منصة Invest in Tourism: توفر دراسات جدوى وفرص استثمار سياحي باستخدام أدوات التحليل الذكي.

•مشروع Petra Coin: عملة رقمية قيد الدراسة لتمويل المشاريع السياحية والتنموية مستقبلاً.

محاور المؤتمر ومداخلات الخبراء

شمل المؤتمر برنامجًا غنيًا من المحاور والجلسات، وتحدث فيه مجموعة من المتخصصين، أبرزهم:

•سعادة العين شرحبيل ماضي – مقرر لجنة السياحة في مجلس الأعيان: أكد ضرورة شمولية الطروحات لتطوير القطاع السياحي الوطني.

•سعادة العين عيسى مراد: تناول السياحة كفرصة استثمارية لتوليد فرص عمل.

•د. أحمد النعيمات: قدم مداخلة عن “الاستراتيجية الوطنية للمناخ” وارتباطها بالقطاع السياحي.

•أ. سونيا الزغول: ناقشت “الإعلام السياحي والأثر الإعلامي” في دعم وجهة الأردن.

•أ. أحمد الكركي: تحدث عن “السردية الأردنية كأداة جذب سياحي”.

•د. عدلي قندح: عرض رؤية حول “السياحة المستدامة كرافعة اقتصادية”.

•أ. محمد القريوتي: ناقش “الاستثمار والاقتصاد السياحي”.

•د. عدنان الشديفات: تحدث حول “دور الإعلام والعلاقات العامة في تعزيز الهوية السياحية”.

•سوزان بربور: عرضت فكرة “صندوق السياحة وإدارة الأزمات”.

محاور إضافية تناولت الثقافة والتكنولوجيا والقانون

وشملت الجلسات كذلك عروضًا متخصصة حول:

•السياحة الثقافية التجريبية – أ. قطنة زلابية.

•الأزياء التقليدية وتعزيز السياحة التراثية – أ. هبة الكساسبة.

•المسؤولية القانونية وتنظيم القطاع السياحي – أ. عمر عبدالله عمر.

•صناعة المحتوى السياحي – أ. فرح البدري.

•تكنولوجيا المستقبل في السياحة – أ. رامي شاهين.

•الهوية البصرية والعلامة التجارية للمنتج السياحي – أ. نشأت أرشيد.

كما تخلل المؤتمر عرض خاص للمنصة السياحية والتقنيات الرقمية المستقبلية، تضمن نماذج تقنية جاهزة للإطلاق.

المحور الرابع: السياسات والاستراتيجيات المستقبلية

•د. تمارا زريقات: تناولت “الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في إطار خطة التحديث الاقتصادي”.

•أ. معاذ المحاريق: عرض رؤية حول “استحداث قوانين جديدة للسياحة تتماشى مع المستجدات العالمية”.

توصيات ومخرجات المؤتمر

وقد اختُتم المؤتمر بمجموعة من أكثر من 30 توصية استراتيجية شملت تطوير السياحة المستدامة والدينية والعلاجية، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات المحلية، واستثمار الإرث الثقافي، واعتماد التكنولوجيا في الترويج والتسويق السياحي، والتعاون مع شركات الطيران العالمية، إلى جانب إعداد خارطة سياحية شاملة، وتشجيع إنتاج المحتوى الإعلامي المتخصص.

وأكد نضال ملو العين أن اللجنة التنفيذية للمؤتمر ستعقد اجتماعاً قريباً لوضع خارطة طريق لتطبيق التوصيات، والتحضير لعقد مؤتمر سياحي دولي بمشاركة مؤسسات وشركات عالمية. كما تقدم بالشكر للمشاركين والداعمين، مؤكدًا أن هذا الحدث يشكل نقطة انطلاق نحو ترسيخ مكانة الأردن كمركز ريادي للسياحة في المنطقة