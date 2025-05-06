ارتفاع أسعار الذهب 1.4 ديناراً في السوق المحلي

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية صباح اليوم الثلاثاء، عند 68.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.6 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.70 و 60.10 و 46.30 ديناراً على التوالي.