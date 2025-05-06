اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، وبحضور عمداء الكليات ورئيس مركز الدراسات الدوائية والتشخيصية، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية، نظمت كلية العلوم الطبية المساندة فعاليات اليوم العلمي السنوي، الذي جاء هذا العام تحت شعار :

.”العلوم الطبية المساندة: حلقة وصل أساسية في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة”

وقد استُهلت الفعاليات بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور غالب عريقات، عميد الكلية، رحب فيها براعي الحفل والحضور الكريم، معبرًا عن امتنانه للدعم المتواصل من إدارة الجامعة لأنشطة الكلية العلمية والتعليمية، ومؤكدًا على أهمية هذا الحدث في تعزيز التواصل الأكاديمي والبحثي، وتوفير منصة لمناقشة أهم القضايا الصحية المتعلقة بموضوعات وتخصصات الأقسام المختلفة في الكلية .

وشارك في هذا اليوم ممثلون عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء – لجنة المطاعيم، وممثلون عن مؤسسة رجوة ، حيث أثْروا اللقاء بتجاربهم المهنية ومداخلاتهم القيمة التي تشرح للطلبة الدور الفعّال للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في توفير خدمات صحية ورقابية لضمان جودة المطاعيم والخدمات الصحية المقدمة، كما تحثهم على الانخراط في المبادرات المجتمعية لدعم مرضى السرطان وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية لديهم.

وكان اليوم العلمي متميزًا بما قدمه أعضاء هيئة التدريس من كافة الأقسام من محاضرات متميزة وذات مواضيع تهم كل الطلبة، مما يعكس حرص الكلية على تقديم محتوى علمي غني ومتنوع يتناسب مع احتياجات الطلاب وتطلعاتهم الأكاديمية.

كما شهد اليوم العلمي مشاركة أكثر من 45 شركة من مختلف المجالات الصحية والطبية التي تخدم جميع التخصصات في الكلية، حيث قدمت الشركات منتجاتها من خلال أركان خاصة زارها رئيس الجامعة، متعرفًا على أحدث الابتكارات والخدمات التي تقدمها لدعم القطاع الصحي وتطوير التعليم الأكاديمي والتدريب العملي للطلاب.

وقد تميز هذا اليوم أيضًا بعرض أعمال ومنتجات متميزة من طلبة الكلية في كافة الأقسام، عكست مهاراتهم وإبداعاتهم، وأتاحت لهم فرصة لتبادل الأفكار وتنمية مهاراتهم البحثية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي في بيئة تفاعلية ومشجعة.

ويجدر بالذكر أن كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية تعتبر من الكليات الرائدة في التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، حيث تلتزم بتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب في كافة التخصصات الصحية والطبية.

وتضم الكلية أكثر من 1500 طالبا وطالبة في برامج البكالوريوس في تخصصات: العلوم الطبية المخبرية، التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، العلاج الطبيعي، السمع والنطق، العلاج الوظيفي، علم التجميل، والبصريات، بالإضافة إلى ثلاثة برامج ماجستير في العلوم الطبية المخبرية، والسمع، والنطق والتواصل، مما يعكس التنوع والتميز الأكاديمي للكلية.

وقد اختُتم اليوم العلمي بتكريم المشاركين والمنظمين والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى تكريم الطلبة المتميزين في مختلف المجالات العلمية والفنية، وذلك تقديرًا لجهودهم وإبداعاتهم.

كما جرى التأكيد على أهمية الاستمرارية في تطوير البحث العلمي، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يخدم القطاع الصحي محليًا وإقليميًا..